Происшествия

Мужчина получил ожоги при пожаре в жилом доме в Пскове

Жилой дом горел в Пскове.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального МЧС, 30 октября в 02:11 поступило сообщение о возгорании в жилом доме на улице Никитченко. В доме на четыре семьи выгорела двухкомнатная квартира, огнем повреждена кровля. В результате пожара пострадал хозяин, мужчина 1984 года рождения. Он получил термический ожог голени 1 степени. Причина пожара — поджог. Спасателями было эвакуировано 6 человек.

В 07:20 29 октября поступило сообщение о возгорании в жилом доме в Островском районе в деревне Акатово. Сгорели жилой дом и сарай. Предположительная причина пожара - замыкание электропроводки в доме.