Происшествия

Псковскими росгвардейцами изъято 24 единицы гражданского оружия в ходе профилактического мероприятия

В целях усиления контроля за оборотом оружия, предупреждения и недопущения фактов хищения гражданского оружия, в октябре на территории Псковской области проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Оружие».



Сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области, совместно с полицией, провели более 400 проверок условий хранения оружия.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной Росгвардии, за нарушения гражданами установленных сроков продления разрешений на оружие и нарушения правил хранения оружия, составлено 33 административных протокола. Изъято 24 единицы гражданского оружия, 87 патронов.

В ходе проверки владельцев гражданского оружия, росгвардейцы проводили работу по разъяснению федерального законодательства об оружии в части соблюдения правил хранения и ношения огнестрельного оружия, доводилась информация об административной ответственности за нарушение правил хранения, ношения, транспортирования оружия, а также меры ответственности за небрежное хранение оружия.