Происшествия

Псковская таможня: лабрадор указал на спрятанные в автомобиле сигареты на российско-латвийской границе

На пункте пропуска Брунишево на российско-латвийской границе сотрудники Псковской таможни и Пограничного управления ФСБ России по Псковской области выявили автомобиль, начиненный сигаретами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева.

На возможное наличие в легковом автомобиле сигарет указала служебная собака, обученная поиску табака и табачных изделий. Сотрудники таможни осмотрели автомобиль с применением инспекционно-досмотрового комплекса (ИДК). При анализе снимка ИДК таможенники увидели нехарактерные для этой марки автомобиля заполненные технологические полости. Проведенный в дальнейшем таможенный досмотр транспортного средства подтвердил подозрения. Из-под обшивки четырех дверей автомобиля сотрудники таможни извлекли 224 пачки сигарет с акцизными марками Республики Беларусь.

Гражданин Российской Федерации, выезжая с таможенной территории Евразийского экономического союза, декларацию на перемещаемый товар не подавал, пытаясь скрыть товар от таможенного контроля.

Возбуждено дело об административном правонарушении, ведется расследование.