Происшествия

Псковской транспортной прокуратурой выявлены нарушения при эксплуатации железнодорожного переезда в Моглино

Псковской транспортной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодательства в сфере обеспечения безопасности движения на железнодорожных переездах. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, по результатам проверки выявлены нарушения.

Установлено, что покрытие проезжей части в границах железнодорожного переезда, расположенного на станции Моглино на пересечении с автомобильной дорогой федерального значения Псков-Изборск, имеет разрушения в виде выбоин. Кроме того, износ устройства заграждения железнодорожного переезда составляет более 70%; на направляющих (сигнальных) столбиках частично отсутствуют световозвращатели.

Выявленные нарушения не обеспечивают безопасность движения на железнодорожном переезде, что может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций. В этой связи Псковской транспортной прокуратурой начальнику Псковской дистанции пути внесено представление, его рассмотрение и устранение нарушений контролируется.