Происшествия

Псковской транспортной прокуратурой приняты меры к устранению нарушений законодательства о музейном деле, ввозе и вывозе культурных ценностей

Псковской транспортной прокуратурой проведена проверка соблюдения Псковской таможней требований законодательства о музейном деле, ввозе и вывозе культурных ценностей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Установлено, что по 12 делам об административных правонарушениях, возбужденных Псковской таможней в истекшем периоде 2019 года в указанной сфере, решение об отнесении товаров к категории культурных ценностей принято на основании заключений экспертов ЦЭКТУ ФТС России, не включенных в реестр экспертов по культурным ценностям, размещенный на официальном сайте Министерства культуры Российской Федерации.

В этой связи Псковской транспортной прокуратурой начальнику Псковской таможни внесено представление.

Ход его рассмотрения и устранение нарушений контролируется.