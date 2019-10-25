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Здания железнодорожных вокзалов в Дно, Острове и Пыталово находятся в ненадлежащем состоянии - транспортная прокуратура

Псковской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства об охране объектов культурного наследия.

Установлено, что здания железнодорожных вокзалов, расположенные в городах Дно, Остров, Пыталово являются памятниками истории и культуры регионального значения.

Вместе с тем при содержании указанных зданий требования к сохранению объектов культурного наследия, поддержанию их в надлежащем состоянии не исполняются, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

На фасадах зданий имеются отслоения штукатурного слоя, трещины, сквозные отверстия, стекла в отдельных оконных рамах разбиты, протечки на потолке внутри помещений и другие повреждения, допускается размещение наружной рекламы.

В этой связи Псковской транспортной прокуратурой начальнику Октябрьской дирекции пассажирских обустройств - филиала ОАО «РЖД» внесено представление. Ход рассмотрения акта прокурорского реагирования и устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.