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Отец-должник из Опочки выплатил алименты в размере 50 тысяч рублей, побоявшись уголовной ответственности

Алименты в размере 50 тысяч рублей оплатил своему несовершеннолетнему ребенку отец-должник из Опочки, побоявшись для себя уголовной ответственности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

В соответствии с решением суда, отец-должник обязан был выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка, начиная с 2018 года. Однако, решение суда им исполнялось не в полном объеме. Должник даже находился в розыске.

Чтобы побудить должника к выплате денежных средств своему ребенку судебным приставом-исполнителем был принят комплекс мер. У отца-должника приостановлено действие водительских прав, наложены аресты на счета. Кроме того, он был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», где ему были назначены обязательные работы, которые он исполнил, но к выплате денежных средств так и не приступил.

Должник был предупрежден, что может быть теперь привлечен к уголовной ответственности. Узнав об этом, житель Опочки сразу предпринял меры: оплатил по своим алиментным обязательствам 50 тысяч рублей и изъявил готовность исполнять решение суда в добровольном порядке.