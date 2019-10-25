Происшествия

Фальшивые купюры выявлены в псковском финансовом учреждении

В областном центре выявлены тысячерублевая и пятитысячная банкноты с признаками подделки. Эти фальшивые денежные знаки были обнаружены 28 и 29 октября в одном из финансовых учреждений города. По данным фактам проводятся проверки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД.

В связи с этим полиция напоминает гражданам алгоритм действий при выявлении фальшивых денежных знаков.