Происшествия

Житель Локни осужден за избиение сожительницы деревянным стулом

Прокуратурой Локнянского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя Локни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В суде установлено, что 23 июля 2019 мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения на кухне дома №16 по улице Урицкого, во время произошедшей ссоры нанес своей сожительнице удары в область головы и рук деревянным стулом.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет лишения свободы.

Отбывать назначенный срок осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима.