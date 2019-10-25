Происшествия

Обвиняемые в разбойном нападении на двух жителей Локнянского района арестованы

Прокуратурой Локнянского района в суде поддержано ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух мужчин и одной женщины, обвиняемых в разбойном нападении на жителей деревни Демидово Локнянского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В ходе следствия установлено, что 28 сентября около 11 часов трое молодых людей незаконно проникли в жилой дом в деревне Демидово, и, угрожая ножом, похитили деньги и имущество на общую сумму 49 тысяч рублей.

21 октября по подозрению в совершении преступления были задержаны трое жителей деревни Насва Новосокольнического района.

С учетом позиции прокурора решением Бежаницкого районного суда в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Санкция ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище или в крупном размере) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Ход и результата расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре района.