Происшествия

К 10 месяцам лишения свободы условно приговорили псковича за угрозу убийством

Прокуратурой города Пскова поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 35-летнего уроженца города. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, приговором мирового судьи мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).

В суде установлено, что между подсудимым и потерпевшим, проживающими на ул. Конной в Пскове, возник конфликт, в ходе которого подсудимый взял со стола кухонный нож, подошел к потерпевшему, обхватил левой рукой, в которой находился нож, шею потерпевшего, приставив указанный нож к шее последнего и высказал в его адрес словесную угрозу убийством. Данную угрозу потерпевший воспринял реально, так как мужчина был физически сильнее потерпевшего, находился в состоянии алкогольного опьянения и демонстрировал готовность привести высказанную угрозу в исполнение.

По итогам рассмотрения уголовного дела суд назначил псковичу наказание в виде 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.