Происшествия

Мужчина отравился угарным газом при пожаре в жилом доме в Бежаницком районе

Двухэтажный жилой дом сгорел в Бежаницком районе в деревне Славно. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального МЧС, сообщение о пожаре поступило 30 октября в 18:14. В результате пожара пострадал мужчина 1978 года рождения. С отравлением угарным газом он доставлен в больницу. Причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования, в частности обогревателя.

В 22:47 30 октября поступило сообщение о возгорании жилого дома в Великолукском районе в деревне Сигорицы.

Причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении хозяина.