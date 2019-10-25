Происшествия

В Плюсском районе местный житель привлечен к уголовной ответственности за незаконную рубку леса

Прокуратурой Плюсского района поддержано государственное обвинение в отношении местного жителя.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной прокуратуры, в суде установлено, что 23 февраля 2019 года, находясь в лесном массиве выдела № 38 квартала № 127 Лядского участкового лесничества КУ «Плюсское лесничество», расположенном на землях лесного фонда, относящимся к защитным лесам, действуя умышлено, с использованием бензопилы совершил незаконную рубку 4 деревьев породы ель, общим объёмом 12,6 кубических.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, применив положения об условном осуждении.

Удовлетворён иск в пользу ГКУ Псковской области «Плюсское лесничество» на сумму 325070 рублей в счет возмещения причиненного материально ущерба.

Приговор суда вступил в законную силу.