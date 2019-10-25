Происшествия

Круглосуточный магазин на Яна Фабрициуса в Пскове изменил режим работы после вмешательства прокуратуры

Прокуратура города Пскова провела проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий установлено, что на первом этаже многоквартирного жилого дома по улице Фабрициуса, 4 расположен магазин «Респект» с круглосуточным режимом работы, где осуществляется торговая деятельность по реализации продуктов питания и алкогольной продукции.

Такой режим работы ухудшает условия проживания жильцов многоквартирного дома.

Согласно требованиям закона, в подвальном, цокольном, первом и втором этажах жилого здания не допускается размещение магазинов с режимом функционирования после 23 часов.

В этой связи прокуратурой города в адрес директора предприятия внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, режим работы магазина изменен, определен график работы с 8.00 до 23.00 часов.