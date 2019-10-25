Происшествия

Великолучанка захотела получить компенсацию за «поддельные лекарства» и лишилась 45 тысяч рублей

Очередную великолучанку обманули мошенники. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города, 29 октября жительнице города на Ловати 1969 года рождения позвонил неизвестный и представился сотрудником архивного отдела банка. Он сообщил, что гражданка ранее заказывала лекарства в Интернете и они оказались подделкой, за это ей полагается денежная компенсация 450 000 рублей, но ей необходимо оплатить 10 % за перевод денег. В итоге в неизвестность великолучанка перевела 45 000 рублей.



По данному факту проводится проверка.