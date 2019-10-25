Происшествия

У молодого великолучанина изъяли 80 г марихуаны

Сотрудниками МО МВД России «Великолукский» у ранее судимого великолучанина обнаружена и изъята марихуана, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД.

В ходе проведенных полицейскими оперативно-розыскных мероприятий вечером 26 октября возле деревни Фотьево Великолукского района у безработного жителя Великих Лук, 1998 года рождения, изъята марихуана массой 88,2 грамма. Проведена соответствующая экспертиза. Гражданин дал признательные показания. В настоящее время по данному факту проводится проверка.