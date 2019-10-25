Происшествия

Гдович проник в дом соседа и похитил его имущество

Прокуратурой Гдовского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры, в суде установлено, что подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в поселке Устье, решил похитить имущество из жилого дома своего соседа. В отсутствие хозяина преступник через оконный проем проник в помещение веранды дома, а затем в помещение дома, откуда похитил имущество потерпевшего.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Приговор суда не вступил в законную силу.