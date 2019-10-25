Происшествия

В Пушкинских Горах обновят канализационные очистные сооружения

Псковской природоохранной межрайонной прокуратурой проведена проверка работы очистных сооружений канализации в Пушкинских Горах.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры, в ходе проведенной проверки установлено, что здание очистных сооружений находится в аварийном состоянии.

Результаты проводимых анализов сточной воды от очистных сооружений и природной воды в ручье без названия, в который осуществляется сброс сточных вод, свидетельствуют о превышении допустимых нормативов отдельных загрязняющих веществ в сточных водах после очистных сооружений, которые сбрасываются в водный объект – ручей без названия, и в конечном итоге попадают в озеро Каменец и через озеро Каменец в реку Великая.

В целях устранения выявленных нарушений Псковский природоохранный межрайонный прокурор обратился в Пушкиногорский районный суд в порядке административного судопроизводства в интересах неопределенного круга лиц с требованием об обязании администрации Пушкиногорского района осуществить финансирование и организовать работу по подготовке проектно-сметной документации для строительства новых канализационных очистных сооружений или реконструкции существующих очистных сооружений в поселке и связанных с очистными сооружениями объектов системы водоотведения, после чего осуществить финансирование и организовать работу по их строительству, обеспечив их эксплуатацию в исправном состоянии и осуществление сброса сточных вод в водный объект с соблюдением установленных нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Решением Пушкиногорского районного суда требования природоохранной прокуратуры удовлетворены в полном объеме.

В настоящее время решение суда вступило в законную силу. Исполнение судебного решения находится на контроле природоохранной прокуратуры.