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В Нарьян-Маре Росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в убийстве ребенка

В Нарьян-Маре на пульт вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал тревоги из детского сада по улице 60 лет СССР. Оперативно прибывшие сотрудники Росгвардии задержали вооруженного ножом злоумышленника, напавшего на ребенка, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.





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Задержанный мужчина передан полицейским.

Напомним, сегодня в Нарьян-Маре в Ненецком автономном округе мужчина, вооруженный ножом, ворвался в детский сад «Сказка», где убил одного из детей.