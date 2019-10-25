Происшествия

Водителю грозит до 2 лет лишения свободы за ДТП из-за утомления

Прокурор Куньинского района утвердил обвинительное заключение и направил дело в суд в отношении жителя Куньи, который совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 264 УК РФ. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре муниципалитета, эта статья курирует нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

«Установлено, что 15 августа водитель, управляя Audi 80 quattro, двигался по автомобильной дороге М-9 «Москва-Балтия» в направлении Москвы. На соседнем кресле - вез пассажира. На 439 километре указанной автодороги - в Куньинском районе - подсудимый, управляя в утомленном состоянии, потерял контроль над автомобилем: уснул за рулем», - отметили в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что при этом водитель не предпринял мер к снижению скорости и остановке транспортного средства. В результате - выехал за пределы правого края проезжей части и наехал на препятствие в виде бордюрного камня и бетонной конструкции рекламного щита. Так, нанес тяжкий вред здоровью пассажира.

«Преступление относится к категории небольшой тяжести, санкция которого предусматривает наказание в виде лишения свободы до 2 лет», - заключили в прокуратуре.