Происшествия

Псковские росгвардейцы сообщили о проверке организации, охраняющей детсада в Нарьян-Маре

По указанию директора Росгвардии генерала армии Виктора Золотова, силовики проверят деятельность охранной организации в Нарьян-Маре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

«Сотрудники лицензионно-разрешительной работы Росгвардии проверят работу охранного предприятия, которое осуществляло охрану детского сада в Нарьян-Маре»,- отметили в ведомстве.

В Нарьян-Маре на пульт вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал тревоги из детского сада по улице 60 лет СССР. Оперативно прибывшие сотрудники Росгвардии задержали вооруженного ножом злоумышленника, напавшего на ребенка. Задержанный мужчина передан полицейским.