Происшествия

Житель Куньинского района получил 180 часов обязательных работ за удары ножом по лицу и шее пострадавшей

Прокуратура Куньинского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Куньи. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре муниципалитета, мужчина совершил преступление, предусмотренное пунктом «в» части 2 статьи 115 УК РФ.

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«Эта статья содержит санкции за умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшее кратковременное расстройство здоровья не более 3-х недель, с применением предмета, используемого в качестве оружия», - отметили в прокуратуре.

Также в ведомстве добавили: установлено, что 11 апреля подсудимый был состоянии алкогольного опьянения, когда находился в доме по месту жительства пострадавшей. Тогда мужчина схватил женщину руками за шею и стал сдавливать. В результате женщина упала на пол. После чего подсудимый нанес пострадавшей не менее 6 ударов кулаком в область лица и тела. Затем - взял с пола кухонный нож и умышленно нанес женщине не менее 3 ударов в область шеи и головы, включая лицо.

«В результате умышленных действий подсудимого, пострадавшей были причинены телесные повреждения, которые в совокупности нанесли легкий вред здоровью. Пострадавшей был заявлен гражданский иск о компенсации морального вреда за причиненные телесные повреждения и моральные страдания, который был удовлетворен частично», - подчеркнули в прокуратуре.

В ведомстве заключили, что суд признал подозреваемого виновным. Учел смягчающие и отягчающие обстоятельства и назначил мужчине наказание в виде 180 часов обязательных работ.