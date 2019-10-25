Происшествия

Пенсионер погиб при пожаре в дачном доме в Порховском районе

Мужчина погиб на пожаре в Порховском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального МЧС, 31 октября в 22:04 поступило сообщение о возгорании дачного дома в деревне Заклинье.

В результате пожара в доме сгорела кровля по всей площади и пристройка. Обнаружен погибшим хозяин, мужчина 1957 года рождения. Причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.

В 05:04 31 октября поступило сообщение о возгорании жилого дома в Опочецком районе в деревне Варыгино. В жилом доме сгорела кровля по всей площади. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки внутри дома.

В 17:46 31 октября поступило сообщение о возгорании дачного дома в Великолукском районе в СНТ «Восход-2». Сгорел дачный дом. Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.