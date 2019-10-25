Происшествия

В Пыталовском районе к уголовной ответственности привлечен житель Чехии за контрабанду и перевозку оружия

Прокуратурой Пыталовского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 53-летнего жителя Чехии.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной прокуратуры, в суде установлено, что 6 июня 2019 автомобиль под управлением мужчины прибыл с Латвийской Республики на территорию Российской Федерации в международный автомобильный пункт пропуска «Лудонка», при этом злоумышленник, не имея соответствующих разрешительных документов, не сообщил сотрудникам пункта таможенного контроля о находящейся в его автомобиле винтовке ТОЗ-8-01 в разобранном виде, наличие которой было установлено лишь по результатам таможенного контроля в форме таможенного досмотра.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 180 тыс. рублей.

Винтовка конфискована и передана в Управление Росгвардии по Псковской области для определения дальнейшей судьбы.

Приговор суда не вступил в законную силу