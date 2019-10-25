Происшествия

Великолучанин заплатит штраф в 430 тысяч рублей за незаконный оборот сигарет

Прокуратурой города Великие Луки поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 31-летнего местного жителя.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в суде установлено, что в течение 2018 года мужчина из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, совершил приобретение в Республике Беларусь немаркированных табачных изделий – сигарет с фильтром иностранного производства, которые подлежат обязательной маркировке акцизными марками Российской Федерации, их перевозку из Республики Беларусь в Великие Луки и хранение на территории Великих Лук в целях последующего сбыта в количестве 50 500 пачек на общую сумму 5 351 990 рублей, что образует особо крупный размер.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 430 тыс. рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.