Происшествия

Житель Великих Лук привлечен к уголовной ответственности за неуплату кредита

Дознавателем ОСП г. Великие Луки в отношении должника-кредитозаемщика было возбуждено уголовное дело по ст. 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности». Судом вынесен обвинительный приговор.

Уголовное дело возбуждено по фактам злостного уклонения должника от погашения кредиторской задолженности в крупном размере – более 4 миллионов рублей.

Добровольно данная задолженность должником не оплачивалась. Кроме того, гражданин неоднократно предупреждался об уголовной ответственности.

Так, достоверно зная, что на его расчётные и лицевые счета наложены обеспечительные аресты в рамках исполнительного производства и осознавая, что все поступающие на счёт денежные средства будут взысканы в счёт долга, он совершил противоправное действие. От организации-третьего лица, через нотариальную контору, взыскал в свою пользу денежные средства в размере 370 тысяч рублей. От службы судебных приставов данную информацию он скрыл, не желая оплачивать кредитную задолженность.

В результате, дознавателем ОСП г. Великие Луки в отношении должника было возбуждено уголовное дело по ст. 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности».

Судом жителю Великих Лук было вынесено наказание в виде уголовного штрафа в размере 15 тысяч рублей. В случае неисполнения осужденным приговора наказание может быть изменено на более строгое.