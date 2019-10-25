Происшествия

В Великих Луках женщина похитила из магазина алкоголь на сумму более 13 тысяч рублей

В Великих Луках полицией по «горячим следам» раскрыто хищение алкоголя из магазина.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД, по версии следствия, в Великих Луках 31 октября с прилавка магазина по улице Щорса были похищены пять бутылок водки, две бутылки коньяка и ликер на сумму более 13 тысяч рублей. Неизвестная «покупательница» сложила спиртное в сумку и попыталась скрыться.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки, в кратчайшие сроки была установлена личность гражданки, подозреваемой в совершении данного противоправного деяния.

Ею оказалась 29-летняя безработная, ранее судимая жительница Ленинградской области. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.