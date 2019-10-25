Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Идеальное авто в Автотим
«Бригадный Подряд» в Пскове
Все На «Ээхх, Разгуляй!»
Где переобуть машину?
Где отпраздновать корпоратив?
Арбенина и «Ночные снайперы» в филармонии
Вася В. и «Кирпичи» в Пскове
Дом от А до Я
Золотая осень где отдохнуть?
Григорий Лепс в Ледовом дворце
Штраф за оскорбление коллектора
Аварий не будет!
Мембранные сапоги Nordman
Все на бал
Кто такие шабашники?
Не в коня корм?
 
 
 
ещё Происшествия 25.10.2019 17:470 Появилось видео с операции по пресечению незаконной деятельности игорного клуба в Пскове 01.11.2019 13:350 Почти 20 тонн мяса птицы из Швеции не пропустили в Псковский регион 01.11.2019 11:530 В Великих Луках женщина похитила из магазина алкоголь на сумму более 13 тысяч рублей 01.11.2019 11:060 Житель Великих Лук привлечен к уголовной ответственности за неуплату кредита 01.11.2019 10:160 Великолучанин заплатит штраф в 430 тысяч рублей за незаконный оборот сигарет 01.11.2019 10:0523 Председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова подозревается в злоупотреблении полномочиями
 
 
 
Самое популярное 29.10.2019 18:571 В ПФР разъяснили требования к назначению пенсии медицинским и педагогическим работникам с 2019 года 29.10.2019 14:474 В Пскове подскочили цены на недвижимость 01.11.2019 10:0523 Председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова подозревается в злоупотреблении полномочиями 29.10.2019 23:296 Интерактив: Псков оказался готов к первому снегу? 31.10.2019 09:122 Девушек сбили на Октябрьском проспекте и на улице Леона Поземского в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Почти 20 тонн мяса птицы из Швеции не пропустили в Псковский регион

01.11.2019 13:35|ПсковКомментариев: 0

В МАПП Убылинка должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при проведении ветеринарного контроля партии импортного мяса птицы были выявлены нарушения ветеринарного законодательства. Куриное мясо, общим весом 19,9 тонн, перевозилось автомобильным транспортом из Швеции, в адрес индивидуального предпринимателя, зарегистрированного в Республике Казахстан, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве. 

В ходе проведения ветеринарно-санитарного досмотра инспекторы Управления установили, что маркировочные этикетки нанесены на упаковку (полиблоки на паллетах) таким образом, что вскрытие упаковки возможно без нарушения их целостности. Также на этикетках отсутствовала информация на русском языке о стране изготовителе пищевой продукции. Кроме того, государственными инспекторами было выявлено несоответствие информации об адресе импортёра, заявленной в товаросопроводительных документах и указанной в разрешении Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на ввоз товара.

Ввоз почти 20 тонн мяса птицы на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлена декларация о возврате груза.

Теги: #Россельхознадзор
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Как вы оцениваете уровень своего благосостояния?
В опросе приняло участие 291 человек
01.11.2019, 14:000 Виртуальный концертный зал откроется в Острове по нацпроекту «Культура» 01.11.2019, 13:550 Теплая погода ждет псковичей на День народного единства, а также весь ноябрь 01.11.2019, 13:400 Василий Осипов: Вопрос о руководителе «Псковпасажиравтотрнса» по-прежнему открыт 01.11.2019, 13:350 Почти 20 тонн мяса птицы из Швеции не пропустили в Псковский регион
01.11.2019, 13:290 У Псковских тепловых сетей нет угрозы банкротства, уверен замгубернатора Псковской области по вопросам ЖКХ 01.11.2019, 13:212 Мы кричали, что происходит беда - эксперт о ситуации с Гремячей башней в Пскове 01.11.2019, 13:101 Василий Осипов: У нас самый большой износ основных средств сферы ЖКХ на Северо-Западе 01.11.2019, 13:011 Турчак сохранил позиции в рейтинге влияния 100 ведущих политиков России
01.11.2019, 12:551 Псков не вошел в список привлекательных для переезда городов 01.11.2019, 12:470 В Пскове объявлен конкурс на право продажи новогодних елок 01.11.2019, 12:340 Псковичей приглашают задать священнику «неудобные вопросы» 01.11.2019, 12:220 Меружан Вермишян: Я считаю, что День народного единства нужно популяризировать
01.11.2019, 12:140 Роскачество рассказало, как распознать свежесть мяса в домашних условиях 01.11.2019, 12:061 В ноябре начнутся восстановительные работы в пещерах Псково-Печерского монастыря 01.11.2019, 11:530 В Великих Луках женщина похитила из магазина алкоголь на сумму более 13 тысяч рублей 01.11.2019, 11:310 Tele2 вышла на второе место по количеству базовых станций LTE в России
01.11.2019, 11:243 Митрополит Тихон намерен заняться спасением псковских храмов, включенных в список ЮНЕСКО 01.11.2019, 11:225 Псковские медиа: «Четвертая власть» в режиме 24/7 01.11.2019, 11:121 День народного единства в Псковском филиале Академии ФСИН России встречают торжественным построением личного состава 01.11.2019, 11:060 Житель Великих Лук привлечен к уголовной ответственности за неуплату кредита
01.11.2019, 10:540 Василий Осипов расскажет о ситуации в транспортной сфере в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове 01.11.2019, 10:430 Новый магазин комбикормов «Клевер» открылся в Пскове 01.11.2019, 10:350 Электронные услуги Росреестра пользуются спросом в Псковской области 01.11.2019, 10:260 В День Народного Единства региональная киносеть разбавит свой репертуар исторической постановкой «Смута»
01.11.2019, 10:160 Великолучанин заплатит штраф в 430 тысяч рублей за незаконный оборот сигарет 01.11.2019, 10:090 В образовательном центре «Сириус» побывал студент псковского колледжа искусств 01.11.2019, 10:0523 Председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова подозревается в злоупотреблении полномочиями 01.11.2019, 10:030 О социально-экономическом развитии региона расскажет Александр Козловский в программе «Гайд-парк»
01.11.2019, 10:000 В Пыталовском районе к уголовной ответственности привлечен житель Чехии за контрабанду и перевозку оружия 01.11.2019, 09:501 Названа опасность хождения без шапки 01.11.2019, 09:420 Около 4,5 тысяч пачек сигарет обнаружили пограничники в грузовом поезде в Себежском районе 01.11.2019, 09:340 Спасатели обезвредили семь артснарядов времен войны в пустошкинской деревне
01.11.2019, 09:260 Россиянам предложили не платить за некачественные услуги ЖКХ 01.11.2019, 09:180 Пенсионер погиб при пожаре в дачном доме в Порховском районе 01.11.2019, 09:161 Эксперт предупредил о повышении стоимости молочных продуктов 01.11.2019, 09:070 Пешехода сбили в Псковском районе
01.11.2019, 08:580 В Гдовском районе местный житель привлечен к административной ответственности за оскорбление соседки 01.11.2019, 08:500 Религиозные организации получат «исключительное право» осуществлять паломническую деятельность 01.11.2019, 08:450 До двух лет тюрьмы может получить гражданка Эстонии за незаконное пересечение границы РФ 01.11.2019, 08:360 В нескольких регионах стало доступно приложение для оформления мелких ДТП
01.11.2019, 08:270 Apple вернулась на первое место в России по выручке от продаж 01.11.2019, 08:170 Первые игровые практикумы провели студенты I курса колледжа искусств 01.11.2019, 08:080 Что в жизни россиян изменится с 1 ноября 31.10.2019, 23:5015 Псковская область оказалась на 3 месте по сокращению числа врачей
31.10.2019, 22:470 Псковские власти: В городе устранили основные последствия усиления ветра 31.10.2019, 22:302 В России вспоминают жертв авиакатастрофы на Синайском полуострове, унесшей жизни 9 псковичей 31.10.2019, 22:100 В конкурсе на создание символа дружбы с Нойсом псковичи смогут выиграть от 500 до 2500 евро 31.10.2019, 21:503 Житель Куньинского района получил 180 часов обязательных работ за удары ножом по лицу и шее пострадавшей
31.10.2019, 21:302 В Псковской области определили победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Лидер XXI века» 31.10.2019, 21:100 Ученые назвали пользу холестерина 31.10.2019, 20:503 Ночные «Ласточки» Санкт-Петербург - Псков начинают курсировать с 1 ноября 31.10.2019, 20:301 Псковские росгвардейцы сообщили о проверке организации, охраняющей детсад в Нарьян-Маре
31.10.2019, 20:106 Фотофакт: В новом доме в Плюсском районе обрушились вентиляционные трубы, и упала антенна 31.10.2019, 19:502 Водителю грозит до 2 лет лишения свободы за ДТП из-за утомления 31.10.2019, 19:304 Александр Котов об уходе с поста секретаря реготделения «Единой России», наказах избирателей и терпении 31.10.2019, 19:103 Президент РФ не исключил ужесточения наказания за ошибки врачей
31.10.2019, 18:567 Псковстат: Тенденция сокращения численности населения характерна для всего региона 31.10.2019, 18:413 Александр Котов: Мы выполнили обещание, которое дали педагогам по уменьшению административной нагрузки 31.10.2019, 18:360 ВТБ Пенсионный фонд провел первую онлайн-выплату пенсии 31.10.2019, 18:164 Вы больше не будете бедными
31.10.2019, 18:102 Областной закон о капремонте приведен в соответствие с действующими нормами Жилищного кодекса 31.10.2019, 18:091 На жителя Псковского района завели уголовное дело за изнасилование жены и наркопреступление 31.10.2019, 18:060 В Нарьян-Маре Росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в убийстве ребенка 31.10.2019, 17:590 В Пушкинских Горах обновят канализационные очистные сооружения
31.10.2019, 17:551 Александр Котов: В транспортной сфере Псковской области есть еще много нерешенных вопросов 31.10.2019, 17:504 Минздрав объяснил ошибкой данные о сокращении числа врачей 31.10.2019, 17:450 Алина Чернова: Очень важно, что внимание власти сегодня сфокусировано на НКО 31.10.2019, 17:371 Россиянин ворвался в детский сад и зарезал шестилетнего ребенка
31.10.2019, 17:330 Инициативу по снижению административной нагрузки на учителей поддержали псковские депутаты 31.10.2019, 17:272 Псковская городская поликлиника приглашает на диспансеризацию и профилактический осмотр 31.10.2019, 17:186 Псковские депутаты выступили с инициативой о смягчении ответственности за незначительные ошибки в декларациях депутатов 31.10.2019, 17:100 В Пскове прошло совещание Координационного совета по взаимодействию с частными охранными организациями
31.10.2019, 16:590 Состав Молодежного парламента обновится 31.10.2019, 16:500 Псковские депутаты поддержали идею о штрафах за несвоевременную оплату расходов за хранение автомобиля на штрафстоянке 31.10.2019, 16:423 ПЛН-ТВ: Полимерно-битумный завод под Псковом - за или против? 31.10.2019, 16:320 Объем продаж ОФЗ-н в ВТБ превысил 1 млрд рублей
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.