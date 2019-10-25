Происшествия

Почти 20 тонн мяса птицы из Швеции не пропустили в Псковский регион

В МАПП Убылинка должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при проведении ветеринарного контроля партии импортного мяса птицы были выявлены нарушения ветеринарного законодательства. Куриное мясо, общим весом 19,9 тонн, перевозилось автомобильным транспортом из Швеции, в адрес индивидуального предпринимателя, зарегистрированного в Республике Казахстан, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

В ходе проведения ветеринарно-санитарного досмотра инспекторы Управления установили, что маркировочные этикетки нанесены на упаковку (полиблоки на паллетах) таким образом, что вскрытие упаковки возможно без нарушения их целостности. Также на этикетках отсутствовала информация на русском языке о стране изготовителе пищевой продукции. Кроме того, государственными инспекторами было выявлено несоответствие информации об адресе импортёра, заявленной в товаросопроводительных документах и указанной в разрешении Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на ввоз товара.

Ввоз почти 20 тонн мяса птицы на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлена декларация о возврате груза.