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В Пскове женщина похитила 9 упаковок мяса из магазина

01.11.2019 14:31|ПсковКомментариев: 0

31 октября около 13:30 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Труда, сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 48-летнюю гражданку, которая похитила из торгового зала 9 упаковок мяса на сумму 2000 рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

В ходе разбирательства было установлено, что в течение года подозреваемая уже привлекался к административной ответственности за мелкое хищение. В соответствии с действующим законодательством, за повторное правонарушение она будет привлечена к уголовной ответственности.

 

Теги: #Росгвардия
Источник: Псковская Лента Новостей
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