Происшествия

Число преступлений с использованием интернета и сотовой связи выросло в РФ на 70%

Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что число преступлений с использованием интернета и сотовой связи выросло на 70% в январе-сентябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет «Интерфакс».

При этом в 2018 году число преступлений, совершенных с применением современных информационных технологий, увеличилось в два раза по сравнению с 2017 годом, отметил министр в ходе заседания коллегии МВД.

По его словам, популярным у преступников стало мошенничество с использованием сотовой связи, а также средств IP-телефонии. «Преступники научились подменять подлинные телефонные номера кредитных организаций, государственных служб, выдавая себя за их работников», - сообщил министр.

Глава ведомства отметил, что в этой связи в МВД совершенствуется нормативная правовая база, в частности, ужесточена ответственность по отдельным видам IT-преступлений и административных правонарушений.

«В практическую деятельность внедряются новые формы и методы противодействия им. Заключены соглашения об информационном взаимодействии в электронном виде между МВД России и государственными органами, а также рядом финансово-кредитных организаций на федеральном и региональном уровнях. Для качественного расследования уголовных дел этой категории создаются следственно-оперативные группы из числа наиболее подготовленных сотрудников», - сказал Колокольцев.

По его словам, в 2018 и с начала 2019 года удалось раскрыть в полтора-два раза больше IT-преступлений и передать их для рассмотрения в суд. «В два раза больше установлено виновных лиц», - сообщил глава МВД.

Важной задачей Колокольцев назвал мониторинг, блокировку и удаление противоправного контента из интернета. По его словам, МВД совместно с Генпрокуратурой и Роскомнадзором «достаточно быстро» ограничивают доступ в Сети к экстремистским материалам, «а также сайтам и страницам, через которые распространяются наркотики, детская порнография». «Требуется разработка подобных механизмов оперативной блокировки и мошеннических кол-центров, фишинговых сайтов, интернет-пирамид», - сказал министр.