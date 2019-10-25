Происшествия

В Новосокольниках разыскивают пропавшего на этой неделе 70-летнего мужчину

В Новосокольниках разыскивают 70-летнего Александра Попова, который ушел из дома 31 октября около 16:00 и с тех пор его местонахождение неизвестно. Соответствующее объявление размещено в группе великолукского поискового отряда «След» в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что пропавшего мужчину последний раз видели около 17:00 в продуктовом магазине на улице Октябрьской.

Поправший был одет в темные брюки и темную куртку, черные ботинки. На нем была темная шапка, но он мог снять ее.

Особые приметы: невысокого роста (около 160 см), плотного телосложения, лысина.

Поисковики просят всех, кто видел или может сообщить какую-либо информацию о пропавшем, звонить по телефону 02.