Происшествия

У великолучанина с банковской карты загадочно исчезли 4500 рублей

У жителя Великих Лук неожиданно с банковской карты списали 4500 рублей. По его мнению, речь идет о несанкционированном списании денежных средств, поэтому он обратился за помощью к сотрудникам городского ОМВД России.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, жертвой возможного мошенничества стал 29-летний мужчина. В настоящее время полицейские в рамках проверочных мероприятий разбираются с произошедшим.

В данном случае сотрудники органов пришли к выводу, что речь может идти об использовании вредоносного программного обеспечения.