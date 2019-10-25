Происшествия

Наказанный за пьяное вождение житель Себежского района снова попался нетрезвым за рулем

Житель Себежского района был повторно задержан нетрезвым за рулем. При этом срок его административного наказания за предыдущий случай управления транспортным средством в состоянии опьянения еще не истек.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, местный житель был остановлен для проверки 17 августа 2019 года, в 12:40, когда он управлял скутером без марки и регистрационных знаков на 80 км+250 м автодороги Опочка - Полоцк до границы Республики Беларусь. Заведомо зная, что срок, в течение которого он считается подвергнутым административному наказанию еще не истек, умышленно, осознавая общественную опасность, и противоправность своих действий, не имея права управления транспортным средством, он снова сел за руль транспортного средства, на этот раз - скутера.

В ходе проведения в присутствии понятых освидетельствования с применением прибора «Aлкотектор PRO-100», у водителя установлено состояние алкогольного опьянения в количестве 0,873 мг/л концентрации абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе.

С учетом позиции государственного обвинителя, суд признал его виновным в совершили преступления и назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 250 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами механических транспортных средств сроком на 2 года.