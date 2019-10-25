Происшествия

Псковская полиция продолжает розыск пропавшей без вести великолучанки

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки устанавливается местонахождение пропавшей без вести Королевой Галины Павловны,1951 года рождения. По имеющимся данным, 23 августа текущего года она ушла из дома. И до настоящего времени ее местонахождение не установлено, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону.

Приметы: на вид 70-75 лет, рост 155-160 сантиметров, худощавого телосложения. Была одета в черное платье с белым рисунком, коричневые туфли.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Галины Королевой, просят обратиться по телефонам: 8906-223-11-28 - уголовный розыск, (8811-53) 5-27-94 -дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки.