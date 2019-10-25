Происшествия

В Пскове задержали подозреваемого в краже спиртного из магазина на Рижском проспекте

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны задержали гражданина, подозреваемого в краже алкоголя из торгового зала магазина на Рижском проспекте. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Росгвардии по Псковской области, сигнал о правонарушении поступил 3 ноября, около 20.00.

«Экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте - магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали псковича, который похитил из торгового зала спиртные напитки», - отметили в пресс-службе.

Также в ведомстве добавили, что для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.