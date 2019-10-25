Происшествия

Жителя Красногородска будут судить за оговор своего знакомого

Прокуратурой Красногородского района направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который обвиняется в ложном доносе о совершении преступлении.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в ходе предварительного расследования установлено, что молодой человек, желая для своего знакомого, с которым он находился в ссоре, негативных последствий, обратился в дежурную часть отделения полиции с заявлением, о том, что якобы последний угрожал ему убийством и даже «бегал за ним с ножом». Вместе с тем обман был вскрыт, молодому человеку, который находился в состоянии опьянения, никто не угрожал.

Санкция части 1 статьи 306 УК РФ предусматривает наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до двух лет.