Происшествия

В Великих Луках женщины при помощи детской коляски обокрали магазин

В Великих Луках женщины при помощи детской коляски обокрали магазин. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города, 2 ноября в магазине на Октябрьском проспекте три неизвестных женщины украли выпрямитель для волос, фен, блендер и продукты питания. Ущерб устанавливается, подозреваемых задержали и часть похищенного изъяли. Установлено, что весь товар женщины вывезли с помощью детской коляски. По данному факту проводится проверка.

Фото из группы «Инцидент-Псков»

3 ноября в другом магазине на Октябрьском проспекте трое мужчин 1998, 1991 и 1994 годов рождения украли продукты питания. Сотрудники полиции задержали подозреваемых. Похищенное изъято.