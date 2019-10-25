Происшествия

Двое грабителей пойманы в Великих Луках

Сотрудниками ОМВД России по городу Великие Луки установлены лица, подозреваемые в совершении грабежа. По версии следствия, в Великих Луках днем 30 октября возле дома по улице Ботвина двое неизвестных открыто похитили у 44-летнего жителя Великолукского района мобильный телефон, портмоне и рюкзак, в которых были банковские карты и документы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Потерпевший обратился за помощью в полицию. Было возбуждено уголовное дело. Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлены граждане, подозреваемые в совершении данного противоправного деяния.

Ими оказались двое безработных, ранее судимых великолучан, 1982 и 1960 годов рождения. Один из них в настоящее время находится в розыске. Часть похищенного обнаружена и изъята. Проводится расследование.