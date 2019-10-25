Происшествия

Жилой дом сгорел в Усвятах, хозяйка погибла

76-летняя женщина погибла при пожаре в жилом доме в Усвятах. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального МЧС, 1 ноября в 22:40 поступило сообщение о возгорании жилого дома в Усвятах на Гражданском переулоке.

В жилом доме выгорела комната, дом закопчен внутри. Спасатели обнаружили погибшей хозяйку дома — женщину 1943 года рождения. Предположительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.

В 03:11 2 ноября поступило сообщение о возгорании дачного дома в Псковском районе в СНТ «Малое Фомкино». В результате пожара погиб хозяин, мужчина 1949 года рождения.