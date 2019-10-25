Происшествия

47-летний мужчина погиб на пожаре в квартире в Плюсском районе

47-летний мужчина погиб на пожаре в квартире в Плюсском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального МЧС, в 18.00 3 ноября поступило сообщение о возгорании в квартире в плюсской деревне Курея на улице Центральная.

В двухэтажном жилом доме в двухкомнатной квартире образовался прогар в полу на площади 2 кв. м. В результате пожара погиб хозяин 1972 года рождения. Причина пожара - нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.

В 15.01 2 ноября поступило сообщение о возгорании бани в Дно на улице Крестьянская. В бане огнем повреждено потолочное перекрытие на площади 4 кв. м. Причина пожара - нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.

В 15.54 2 ноября поступило сообщение о возгорании бани в Великих Луках на улице Молодогвардейцев. В бане огнем повреждено потолочное перекрытие. Причина пожара - нарушение правил безопасности при устройстве печи.