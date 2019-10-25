Происшествия

«Скания» горела в Стругокрасненском районе

В 14:40 3 ноября поступило сообщение о возгорании в квартире в Порхове на улице Красноармейская. В двухкомнатной квартире в кухне огнем повреждены обои. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального МЧС, причина пожара - аварийный режим работы микроволновки.

В 15:28 4 ноября поступило сообщение о возгорании в бесхозном строении в Невельском районе в деревне Опухлики. В результате пожара сгорел диван. Предположительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В 18:39 4 ноября поступило сообщение о возгорании в бане в деревне Неёлово-2 на улице Рябиновая. В бане, в парилке огнем повреждена стена на площади 10 кв м. Причина пожара - аварийный режим работы печного оборудования.

В 21:26 4 ноября поступило сообщение о возгорании в квартире в Дно на улице Коминтерна. В жилом доме на две семьи сгорела кровля по всей площади. Одна из квартир выгорела изнутри. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки в квартире.

В 02:36 5 ноября поступило сообщение о возгорании в грузовом автомобиле в Стругокрасненском районе в деревне Мараморочка. В автомобиле «Скания 530» выгорела кабина, сгорело 2 передних колеса. Причина пожара - замыкание проводки в автомобиле.