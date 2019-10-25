Псковича задержали за кражу спиртных напитков из магазина на Рижском проспекте

В Пскове 4 ноября около 9 утра сотрудникам вневедомственной охраны поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 52-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала спиртные напитки.
Для дальнейшего разбирательства мужчина передан сотрудникам полиции.