Происшествия

Псковича задержали за кражу спиртных напитков из магазина на Рижском проспекте

В Пскове 4 ноября около 9 утра сотрудникам вневедомственной охраны поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 52-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства мужчина передан сотрудникам полиции.