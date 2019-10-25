Происшествия

В Опочецком районе грузовик загорелся из-за неисправности топливного оборудования. ВИДЕО

В Опочецком районе на 414-м километре трассы Санкт-Петербург - Невель загорелся грузовой автомобиль. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, пожар произошел днем 5 ноября.

Источник: группа «Инцидент Псков» в соцсети «Вконтакте»

«По предварительным данным, грузовой автомобиль загорелся из-за неисправности топливного оборудования, - отметили в пресс-службе. - Погибших или пострадавших нет».

Также в ведомстве добавили, что к этому времени сотрудники пожарно-спасательной службы пожар уже потушили.