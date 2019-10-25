Происшествия

За один день мошенники списали более 100 тысяч рублей с банковских карт жителей Псковской области

У жителей Пыталово, Острова и Великих Лук в результате обманных действий неизвестных злоумышленников с банковских карт за один день списано более ста тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 31 октября неустановленное лицо, действуя от имени работника банка, с использованием мобильного телефона и под предлогом приостановления транзакции денежных средств завладело с банковской карты 45-летней жительницы города Пыталово деньгами в сумме 64 тысячи рублей. А 46-летний житель города Острова тоже 31 октября в аналогичной ситуации не досчитался на своей карте более 24 тысяч рублей.

В Великих Луках 31 октября 40-летней горожанке на мобильный телефон позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он пояснил собеседнице, что некие мошенники, якобы, пытаются снять деньги с ее банковской карты. И для решения этой проблемы срочно требуется уточнить номер карты и другие реквизиты. В итоге, необходимые сведения женщина незнакомцу сообщила. А через некоторое время с банковской карты великолучанки было снято около 15 тысяч рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. В ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.