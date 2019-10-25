Происшествия

Заключен под стражу пскович, обвиняемый в поджоге

В Псковском городском суде заместителем прокурора города Мариной Яковлевой поддержано ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 35-летнего псковича, который обвиняется в совершении преступления по ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, путем поджога).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города, в суде установлено, что мужчина обвиняется в совершении преступления средней тяжести, ранее судим, злоупотребляет спиртными напитками, отрицательно характеризуется по месту жительства, на обвиняемого неоднократно в отдел полиции поступали жалобы от соседей.

На основании изложенного, учитывая склонность псковича к совершению преступлений, суд пришел к выводу, что, оставаясь на свободе, последний может продолжить заниматься преступной деятельностью, и избрал псковичу меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.