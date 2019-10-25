Происшествия

Квартира горела в опочецкой деревне Петровское из-за замыкания проводки в водонагревателе

Квартира горела в деревне Петровское Опочецкого района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления МЧС, 5 ноября в 11.58 поступило сообщение о возгорании в квартире на улице Парковая. В двухэтажном жилом доме на 1 этаже в квартире закопчена кухня. Причина пожара - короткое замыкание электропроводки в водонагревательном оборудовании.

В 16.19 5 ноября поступило сообщение о возгорании в многоквартирном доме на улице Коммунальная в Опочке. В четырехквартирном жилом доме в квартире в одной из комнат сгорели постельные принадлежности. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Спасателями эвакуировано 10 человек, трое из которых дети.

В 17.36 5 ноября поступило сообщение о возгорании дачного дома в СНТ «Восток». Предположительная причина пожара - аварийный режим работы электросети внутри дачного дома.