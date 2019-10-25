Происшествия

В Пскове будут судить мужчину, зверски избившего сожительницу на кладбище

Следственным отделом по городу Пскову СУ СК РФ по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области, по версии следствия, 26 мая обвиняемый сперва на одном из городских кладбищ, где употреблял спиртное в компании знакомых, а затем в комнате общежития на улице Народной в Пскове дважды избил сожительницу руками и ногами, приревновав ее к своему знакомому. В тот же день потерпевшая скончалась на месте преступления от тупой травмы живота с разрывом селезенки.

В настоящее следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в органы прокуратуры для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передаче в суд.