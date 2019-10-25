Происшествия

В Великих Луках с помощью служебно-розыскной собаки раскрыта кража

По версии следствия, в период с 27 по 31 октября в Великих Луках неизвестный, проломив стену сарая на проспекте Ленина, проник в помещение и похитил автозапчасти, набор ключей и другие изделия из металла. Причиненный ущерб составил 80 тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия с применением служебно-розыскной собаки и установили подозреваемого. Им оказался неработающий, ранее судимый великолучанин, 1962 года рождения. Он дал признательные показания.

Выяснилось, что похищенное подозреваемый уже успел сбыть. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.