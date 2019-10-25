Происшествия

В Пскове будут судить жителя Башкортостана, который по неосторожности отправил на тот свет собутыльника

Следственным отделом по городу Пскову СУ СК России по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего жителя Башкортостана. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, по версии следствия, в ночь на 26 июля 2019 года обвиняемый употреблял спиртные напитки с потерпевшим в одном из пабов на ул.Народной в Пскове. Когда пони вышли на улицу, между ними произошел конфликт, в ходе которого предполагаемый злоумышленник ударом руки в голову отправил своего визави на асфальт, после чего с места преступления убежал. Под утро потерпевший был обнаружен случайными прохожими и госпитализирован, однако от полученной при падении черепно-мозговой травмы скончался.

В настоящее следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в органы прокуратуры для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передаче в суд.