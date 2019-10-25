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59 человек, в том числе три ребенка, погибли на пожарах в Псковской области за 10 месяцев

06.11.2019 22:20|ПсковКомментариев: 0

За 10 месяцев 2019 года на территории Псковской области зарегистрировано 5399 пожаров, которыми нанесен прямой материальный ущерб в размере 65 млн 507 тыс рублей. На пожарах погибло 59 человек, из них 3 ребенка, в результате пожаров получил травмы 56 человек.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по Псковской области, причинами пожаров явились: неосторожное обращение с огнем – 4772 случая; нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 229 случаев; нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 209 случаев; поджоги – 113 случаев; на транспорте – 47 случаев; прочие причины – 29 случаев.

В городах и райцентрах области зарегистрировано 1842 пожара, которыми причинен прямой материальный ущерб в размере 33 млн 517 тыс рублей. Погибло 17 человек, из них в нетрезвом виде 1 человек.

В сельской местности за текущий период зарегистрировано 3557 пожаров, материальный ущерб от которых составил 31 млн 989 тыс рублей. На пожарах погибло 42 человека, из них 2 человека в нетрезвом виде.

Основными причинами пожаров в жилом секторе явились: неосторожное обращение с огнем – 842 случая; нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 198 случаев; нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 208 случаев; поджоги – 81 случай.

За 10 месяцев на территории Псковской области пожарами уничтожено 552 строения; 4782,3 тыс. кв. м площадей и 39 единицы автотранспорта.

На пожарах спасено 796 человек; материальных ценностей на сумму 189 млн 396 тыс рублей; 1278 строений и 35 единиц автотранспорта.

Из числа погибших людей 30 человек пенсионного возраста, 19 человек - лица без определенного рода деятельности, рабочие – 6 человек, инвалиды – 1, дети – 3.

Источник: Псковская Лента Новостей
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